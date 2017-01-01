В Иванове в нескольких домах отключат газ

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16 мая с 09.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение домов 8 и 10 на 4-й Меланжевой улице. А 17 мая газ отключат в доме 73 на улице Якова Гарелина – с 09.00 до 16.00. Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления. Об этом сообщает ивановская мэрия.

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