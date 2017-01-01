Новости
сегодня, 18:30
В Иванове в нескольких домах отключат газ
Адреса
16 мая с 09.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение домов 8 и 10 на 4-й Меланжевой улице. А 17 мая газ отключат в доме 73 на улице Якова Гарелина – с 09.00 до 16.00. Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления. Об этом сообщает ивановская мэрия.
ключевые слова: газ газоснабжение газопровод ремонт
- оцените новость:
-
(0)
- 405
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:22В ивановской мэрии прокомментировали кражу саженцев на Аллее Славы
-
(0)
- 1678
сегодня, 15:30Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы
-
(0)
- 1206
сегодня, 12:37В Ивановской области рабочего убило током
Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
-
(1)
- 2777
сегодня, 10:06В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
Мокрый снег повредил линии электропередачи
-
(0)
- 2299
«В ходе выступления гражданина Каляпина несколько человек, находившихся в зале конференции, стали выкрикивать вопросы, перебивая выступление Каляпина, а после молодые люди кавказской народности стали бросать в сторону Каляпина куриные яйца, после чего скрылись. Действия неизвестных были направлены на защиту главы Чеченской республики Кадырова», — говорится в документе." (с) Медиазона