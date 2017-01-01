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Новости

сегодня, 18:30

В Иванове в нескольких домах отключат газ

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16 мая с 09.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение домов 8 и 10 на 4-й Меланжевой улице. А 17 мая газ отключат в доме 73 на улице Якова Гарелина – с 09.00 до 16.00. Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления. Об этом сообщает ивановская мэрия.



ключевые слова: газ газоснабжение газопровод ремонт
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							"Полиция разъяснила отказ в возбуждении уголовного дела по факту нападения в Москве в декабре 2014 года на члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина. 
    
«В ходе выступления гражданина Каляпина несколько человек, находившихся в зале конференции, стали выкрикивать вопросы, перебивая выступление Каляпина, а после молодые люди кавказской народности стали бросать в сторону Каляпина куриные яйца, после чего скрылись. Действия неизвестных были направлены на защиту главы Чеченской республики Кадырова», — говорится в документе." (с) Медиазона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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