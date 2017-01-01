Глава администрации Богородского ушел в отставку





На заседании сельсовета глава администрации села Богородское Ивановского района Александр Панкратов заявил об уходе. Причина - новая работа за пределами области. По информации IvanovoNews, чиновнику предложили работу в Московской области. Депутаты приняли отставку.

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