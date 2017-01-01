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Новости

25 минут назад

По погибшим ивановским пожарным прошел молебен

ФОТО


Сегодня - 40-й день со дня гибели сотрудников ивановской пожарно-спасательной части № 1 Александра Кубышина и Артема Мусекаева во время тушения пожара в здании бывшего мебельного комбината.

В храме в честь иконы Божьей матери «Неопалимая купина» прошел молебен по усопшим. Настоятель храма, отец Агафангел, обратился с молитвенным словом к заступнице пожарных Неопалимой Купине за упокоение душ огнеборцев и дарования им Царства небесного. На богослужение присутствовал начальник пожарно-спасательной части № 1 Василий Коротков, личный состав ивановского пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники МЧС пришли почтить светлую память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Напомним, сотрудники звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 1 старший лейтенант внутренней службы Александр Кубышин и старший сержант внутренней службы Артем Мусекаев погибли при тушении пожара в здании бывшего мебельного комбината в Иванове. Горел цех по производству перчаток. Эвакуировав людей, они вернулись обратно в здание для проверки помещений на наличие людей и проведения разведки. К этому моменту в здании уже было сильное задымление, нулевая видимость, высокая температура, но, несмотря на угрозу жизни, они искали тех, кто все ещё мог там находиться и ждать их помощи.

Благодаря решительным действиям огнеборцев удалось спасти жизни 89 человек. В 11.45 произошло частичное обрушение межэтажных железобетонных перекрытий здания на площади 300 кв. м. и связь с Александром Кубышиным и Артемом Мусекаевым была потеряна. В 20.45 во время поисковой операции их тела были обнаружены под завалами конструкций здания. Александр Кубышин и Артем Мусекаев погибли при исполнении служебных обязанностей, спасая людей во время крупного пожара.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

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сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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