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Новости

37 минут назад

Электроснабжение в пострадавших из-за аварии районах области частично восстановлено

Подключены 919 домов, 5 школ и 8 детских садов


Как мы сообщали ранее, сегодня около половины 9 утра из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи без света остались жители Пучежского, Верхнеландеховского и Пестяковского районов. В зону отключения попали 4194 человека (из них 1035 детей), 1835 одноквартирных домов, 13 социально-значимых объектов.

К ликвидации последствий аварии привлекаются 95 человек и 46 единиц техники.

По состоянию на 16.30 подключено 94 населенных пункта, 919 домов, 5 школ и 8 детских садов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Их планируют завершить к 9 часам вечера.

ключевые слова: авария электроснабжение
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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