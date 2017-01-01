Электроснабжение в пострадавших из-за аварии районах области частично восстановлено

Подключены 919 домов, 5 школ и 8 детских садов





Как мы сообщали ранее, сегодня около половины 9 утра из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи без света остались жители Пучежского, Верхнеландеховского и Пестяковского районов. В зону отключения попали 4194 человека (из них 1035 детей), 1835 одноквартирных домов, 13 социально-значимых объектов.

К ликвидации последствий аварии привлекаются 95 человек и 46 единиц техники.

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По состоянию на 16.30 подключено 94 населенных пункта, 919 домов, 5 школ и 8 детских садов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Их планируют завершить к 9 часам вечера.