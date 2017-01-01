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Новости

56 минут назад

В Иванове обрушился фасад дома

Куски штукатурки упали рядом с подъездом - ВИДЕО


В областном центре произошло очередное обрушение фасада. На этот раз хлипкая штукатурка посыпалась с дома №9 на улице Ермака. Местные жители прислали нам кадры с камеры наружного видеонаблюдения.

Фасад обрушился здесь вчера днем. Штукатурка упала совсем рядом с крыльцом подъезда. В тот момент никто из дома не выходил, обошлось. По словам местных жителей, фасад сыплется здесь давно. В прошлом году специалисты ООО «МПЖХ №2» делали косметический ремонт, подлатали опасные места цементом. Надолго этого не хватило.

«Этот фасад у нас уже давно валится. Мы уже смету заказали, по сути, капитальный ремонт. Нам сделали смету, только на аукцион почему-то не выставили. Хочется, чтобы побыстрее, пока никого не убило, потому что огораживать весь периметр дома смысла нет», - говорит председатель совета дома Алевтина Дюковская

Как нам сообщил региональный оператор, осенью прошлого года жильцы дома поменяли вид работ по капремонту с кровли на фасад. Смета на новый вид ремонта уже прошла экспертизу. В ближайшее время работы выставят на торги. Фасад на доме начнут восстанавливать через месяц.





ключевые слова: дом фасад штукатурка обрушение
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