ПОСЛУШАЙТЕ! Новый лайфхак от строителей: взять из бюджета 50 млн, ничего не построить, вернуть долг старым холодильником

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Взамен бюджетных миллионов - старый холодильник. Очередной лайфхак от кинешемских строителей: берете госконтракт, строите что-нибудь, пока не надоест, и потом бросаете. Если с вас потом по суду будут взыскивать какие-то деньги - выворачиваете пустые карманы. Так, например, строили кинешемский детский сад на 220 мест.

О том, как так происходит – в комментарии Валентины Перекрестовой.

173-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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