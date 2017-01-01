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58 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Новый лайфхак от строителей: взять из бюджета 50 млн, ничего не построить, вернуть долг старым холодильником

ВИДЕО


Взамен бюджетных миллионов - старый холодильник. Очередной лайфхак от кинешемских строителей: берете госконтракт, строите что-нибудь, пока не надоест, и потом бросаете. Если с вас потом по суду будут взыскивать какие-то деньги - выворачиваете пустые карманы. Так, например, строили кинешемский детский сад на 220 мест.

О том, как так происходит – в комментарии Валентины Перекрестовой.

173-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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