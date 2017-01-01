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11 минут назад
В субботу в ивановском Арт-сквере состоится рок-концерт
13 мая на территории ивановского Арт-сквера (пересечение улиц 10-го Августа и Марии Рябининой) продолжится работа открытой молодежной рок-площадки.
Перед зрителями выступят лауреаты областных музыкальных конкурсов – рок-коллективы «CASUS», «Оставьте это нам», «Легион» и «Танец Солнца». Концерт начнется в 15.00.
Неделей ранее в Арт-сквере состоялся флешмоб барабанщиков, в котором приняли участие 14 музыкантов, одновременно исполнявших популярные произведения отечественных и зарубежных рок-групп. В рамках флешмоба для зрителей мероприятия были подготовлены номера с участием барабанщиц Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: рок-концерт
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