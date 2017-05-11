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Новости

30 минут назад

В ивановской мэрии прокомментировали кражу саженцев на Аллее Славы


На наш вчерашний сюжет о разграбленной Аллее Славы отреагировала администрация города Иваново. Специалисты-экологи побывали на месте кражи, чтобы установить точное число пропавших деревьев и выяснить, какой ущерб был нанесет городской экосистеме.

«Был установлен факт и заактировано исчезновение 18 деревьев. Сейчас подготовлены заявления в отделение органов внутренних дел по факту причинения ущерба экологии. Он причиняется в таких ситуациях, вне зависимости от того, что дерево посажено, может, даже вчера. Все деревья как часть экосистемы находятся под охраной государства», - сообщил корреспонденту IvanovoNews начальник городского управления благоустройства Никита Воронов.

В перспективе в мэрии планируют высадить новые саженцы на месте пропавших, однако точных сроков не называют.

Напомним, Иваново выиграл больше 600 деревьев в интернет-конкурсе, который был организован питомником растений, одним из крупнейших в стране. Благодаря этой победе в Московском микрорайоне появилась новая аллея, которая, к сожалению, подверглась разграблению в первые дни после высадки саженцев.



ключевые слова: аллея саженцы кража
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 21 минуту назад
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    • 
										0
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							Если дерево пересажено с одного места на другое - то никакого урона экосистеме не будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:06

				

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