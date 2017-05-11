В ивановской мэрии прокомментировали кражу саженцев на Аллее Славы





На наш вчерашний сюжет о разграбленной Аллее Славы отреагировала администрация города Иваново. Специалисты-экологи побывали на месте кражи, чтобы установить точное число пропавших деревьев и выяснить, какой ущерб был нанесет городской экосистеме.

«Был установлен факт и заактировано исчезновение 18 деревьев. Сейчас подготовлены заявления в отделение органов внутренних дел по факту причинения ущерба экологии. Он причиняется в таких ситуациях, вне зависимости от того, что дерево посажено, может, даже вчера. Все деревья как часть экосистемы находятся под охраной государства», - сообщил корреспонденту IvanovoNews начальник городского управления благоустройства Никита Воронов.

В перспективе в мэрии планируют высадить новые саженцы на месте пропавших, однако точных сроков не называют.

Напомним, Иваново выиграл больше 600 деревьев в интернет-конкурсе, который был организован питомником растений, одним из крупнейших в стране. Благодаря этой победе в Московском микрорайоне появилась новая аллея, которая, к сожалению, подверглась разграблению в первые дни после высадки саженцев.

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