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Новости

40 минут назад

В Лежневском районе высадили более 25 тысяч сеянцев сосен

ФОТО


В Лежневском районе в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» на площади 4,7 гектара были посажены сосны. Всего - 25 тысяч сеянцев. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин.

Зампред рассказал, что в этом году на территории лесного фонда Ивановской области лесовосстановление будет проведено на 5 тысячах гектар. «Планируется высадить более 12 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев. Кроме того, силами профильного ведомства и лесничеств идет очистка лесов от мусора и валежника», – подчеркнул Сергей Зобнин.

Директор центра по охране лесов Ивановской области Илья Левашов рассказал, что по статистике приживается 80% молодых сеянцев. «Для климата в нашем регионе – это хорошие показатели. На следующий год на места посадки сеянцев выезжают специализированные бригады для скашивания травы и уборки вокруг молодого леса», – добавил он.

Фото: пресс-служба регионального правительства

ключевые слова: деревья посадка акция
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	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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