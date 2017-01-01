В Лежневском районе высадили более 25 тысяч сеянцев сосен

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В Лежневском районе в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» на площади 4,7 гектара были посажены сосны. Всего - 25 тысяч сеянцев. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин.

Зампред рассказал, что в этом году на территории лесного фонда Ивановской области лесовосстановление будет проведено на 5 тысячах гектар. «Планируется высадить более 12 миллионов сеянцев хвойных пород деревьев. Кроме того, силами профильного ведомства и лесничеств идет очистка лесов от мусора и валежника», – подчеркнул Сергей Зобнин.

Директор центра по охране лесов Ивановской области Илья Левашов рассказал, что по статистике приживается 80% молодых сеянцев. «Для климата в нашем регионе – это хорошие показатели. На следующий год на места посадки сеянцев выезжают специализированные бригады для скашивания травы и уборки вокруг молодого леса», – добавил он.

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Фото: пресс-служба регионального правительства