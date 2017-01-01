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сегодня, 15:52
В Иванове очевидцы тушат загоревшуюся «ГАЗель»
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Сегодня около 10 часов утра в Иванове рядом с многоквартирным домом произошло возгорание грузовой «ГАЗели». Очевидцы тут же бросились тушить машину. Кто-то заливал капот водой, кто-то – песком. У одного из водителей нашелся углекислотный огнетушитель. В итоге удалось сбить пламя и не допустить большого пожара.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: автомобиль возгорание
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