В Иванове очевидцы тушат загоревшуюся «ГАЗель»

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Сегодня около 10 часов утра в Иванове рядом с многоквартирным домом произошло возгорание грузовой «ГАЗели». Очевидцы тут же бросились тушить машину. Кто-то заливал капот водой, кто-то – песком. У одного из водителей нашелся углекислотный огнетушитель. В итоге удалось сбить пламя и не допустить большого пожара.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

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