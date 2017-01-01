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Новости

сегодня, 15:30

Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы


Председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Его задекларированный доход составил 1 481 025, 78 руб. В собственности – 2 квартиры, одна на 41,5 кв.м., площадь второй (двухкомнатной) – 40,6 кв.м. Имеет легковую иномарку HONDA CR-V.

Доход супруги - 536 493, 43 руб. Недвижимости в собственности нет. Владеет автомобилем «Москвич-2141».

В 2015 году Александр Кузьмичев заработал побольше - 2 545 312,92 руб. Заработок супруги в 2015 году - 345 965,64 руб.

С декларациями о доходах остальных депутатов Ивгордумы можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: Ивгордума депутаты председатель Александр Кузьмичев доходы декларация
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:40
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							ну и за декларировал, а дальше что?? указать можно хоть 20 лямов, но проверять откуда бало никто не будет, профанация едросни								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • сегодня, 15:41
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										-1
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							Что-то совсем негусто.+2 квартиры(одна маленькая,другая очень маленькая).ктото где-то наверное недоговаривает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 15:45
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							А 2 сверчковских ляма в декларации отдельной строкой учтены? ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 15:45
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							А почему некоторые комменты только после модерации?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 15:46
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							Погодьте. А где квартира которую спонсировал Сверчков в сумме 2 лимона и на которую, якобы, Александр взял кредит?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сараев								
							
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  • 48 минут назад
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							Интересно, а проверяли ли органы возможную покупку квартиры в Москве в первую свою семью?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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