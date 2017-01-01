Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы





Председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Его задекларированный доход составил 1 481 025, 78 руб. В собственности – 2 квартиры, одна на 41,5 кв.м., площадь второй (двухкомнатной) – 40,6 кв.м. Имеет легковую иномарку HONDA CR-V.

Доход супруги - 536 493, 43 руб. Недвижимости в собственности нет. Владеет автомобилем «Москвич-2141».

В 2015 году Александр Кузьмичев заработал побольше - 2 545 312,92 руб. Заработок супруги в 2015 году - 345 965,64 руб.

С декларациями о доходах остальных депутатов Ивгордумы можно ознакомиться здесь.

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