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сегодня, 15:30
Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы
Председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Его задекларированный доход составил 1 481 025, 78 руб. В собственности – 2 квартиры, одна на 41,5 кв.м., площадь второй (двухкомнатной) – 40,6 кв.м. Имеет легковую иномарку HONDA CR-V.
Доход супруги - 536 493, 43 руб. Недвижимости в собственности нет. Владеет автомобилем «Москвич-2141».
В 2015 году Александр Кузьмичев заработал побольше - 2 545 312,92 руб. Заработок супруги в 2015 году - 345 965,64 руб.
С декларациями о доходах остальных депутатов Ивгордумы можно ознакомиться здесь.
ключевые слова: Ивгордума депутаты председатель Александр Кузьмичев доходы декларация
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Комментарии (6)
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- макссссегодня, 15:40ну и за декларировал, а дальше что?? указать можно хоть 20 лямов, но проверять откуда бало никто не будет, профанация едросни
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- Миха79сегодня, 15:41Что-то совсем негусто.+2 квартиры(одна маленькая,другая очень маленькая).ктото где-то наверное недоговаривает?
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- 123123сегодня, 15:45А 2 сверчковских ляма в декларации отдельной строкой учтены? ;)
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- Alexander Umnikovсегодня, 15:45А почему некоторые комменты только после модерации?
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- Alexander Umnikovсегодня, 15:46Погодьте. А где квартира которую спонсировал Сверчков в сумме 2 лимона и на которую, якобы, Александр взял кредит?
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- Сараев48 минут назадИнтересно, а проверяли ли органы возможную покупку квартиры в Москве в первую свою семью?
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