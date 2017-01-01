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23 минуты назад
Фестиваль «Шуйские зори» переносится
Межрегиональный фестиваль по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Шуйские зори» переносится на 16 и 17 июня. Об этом сообщает мэрия райцентра.
В Положение о фестивале будут внесены изменения, документ опубликуют на официальном сайте Федерации настольного тенниса Ивановской области.
ключевые слова: спорт настольный теннис фестиваль
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