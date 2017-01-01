«Ночь музеев» в Иванове впервые объединит сразу четыре площадки

Программа





20 мая с 17.00 до 22.00 Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев - 2017», посвященной Международному дню музеев. По традиции к этой дате сотрудники музея подготовили интересную, разнообразную по тематике и жанрам программу. Впервые в этом году мероприятие объединит сразу 4 площадки - Музей промышленности и искусства, Музей ивановского ситца, Музей первого Совета, Музейно-выставочный центр.







ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯЙ В ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ Д.Г. БУРЫЛИНА В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2017»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 МАЯ 2017 Г.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 17.00 – 22.00

МУЗЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИСКУССТВА

(ИВАНОВО, БАТУРИНА, 6/40)

17.00 – «МУЗЫКА БЕЛОГО ЗАЛА» − концерт классической музыки, организованный совместно с Ивановским отделением «Ассоциации классического наследия». В программе – выступление юных дарований г. Иваново и г. Шуя.

18.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АКЦИИ − показательное выступление духового оркестра Ивановского Института ГПС МЧС РФ.

18.20 – открытие выставки в подземном переходе «ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…АРХЕОЛОГИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ». В экспозиции представлены артефакты из археологической коллекции музея.

18.20 – выступление лауреата Международных и Всероссийских конкурсов дуэта «CANTABILE» (ВЕРА ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА – меццо-сопрано, НАТАЛЬЯ КОПЫЛОВА – сопрано). В программе произведения – произведения отечественных и зарубежных композиторов.

18.00 – 20.00 - «САЛОННЫЕ ИГРЫ» кон.XIX – нач. XX в. (пазлы, фанты, шарады).

18.00 – 20.00 - «ДЕТСКАЯ ГОСТИНАЯ» в читальном зале Библиотеки Д.Г. Бурылина.

18.00 – 20.00 – «МУЗЕЙНЫЙ ПЛЕНЭР ОТ ХУДОЖНИЦЫ НАДЕЖДЫ ПРОРОКОВОЙ».

18.00 – 20.30 «ОЖИВШИЕ ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО» − арт показ исторических костюмов кафедры конструирования швейных изделий под рук. В.Е. Кузьмичева ИГПУ.

19.00 – мастер-класс студии исторического танца «МАКАМА».

19.00 – авторская тематическая экскурсия «МУЗЕЙ В ДЕТАЛЯХ».

МУЗЕЙ ИВАНОВСКОГО СИТЦА

(ИВАНОВО, БАТУРИНА, 11/42)

17.00 – 20.00 – МАСТЕР-КЛАССЫ (мехенди, гончарная мастерская Clay, скрапбукинг, аквагрим, мыловарение и др.).

20.00 – авторская тематическая экскурсия «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ОСОБНЯКА».

20.00 – выступление группы «ШЕФАНГО BAND» (в случае плохой погоды выступление переносится в Белый зал Музея промышленности и искусства)

21.00 – выступление группы «О.К.Е.А.Н.5» (в случае плохой погоды выступление переносится в Белый зал Музея промышленности и искусства)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

(ИВАНОВО, СОВЕТСКАЯ, 29)

17.30 – «КРАСНЫЙ ВЕТЕР» - тематическая экскурсия по одноименной выставке.

18.00 – «ЗАГАДКИ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА» - викторина для детей и родителей в рамках выставок «Маленький принц» и «Диво под микроскопом».

18.30 − «ОТКУДА ДУЕТ «КРАСНЫЙ ВЕТЕР»?» − квест по экспозициям и выставкам Музея первого Совета и Музейно-выставочного центра (совместно с Ивановской молодежной организацией «Мультифэндом»).

19.00 − музыкально-поэтическая гостиная (совместно с Литературным клубом «КОЧУЮЩИЙ ЛИС»). Тема – отражение событий 1917 г. в поэзии.

20.00 − выступление музыкального центра «ПУЛЬС».

МУЗЕЙ ПЕРВОГО СОВЕТА

(ИВАНОВО, СОВЕТСКАЯ, 27)

18.00 − «КАРТИНА ЗА ЧАС» − мастер-класс Анастасии Гавриковой

19.30 − «НАЗАД В СОВЕТское» − тематическая экскурсия по Музею первого Совета.

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