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37 минут назад
В Ивановской области возбуждено уголовное дело в связи со срывом госконтрактов на поставку пшеницы
Глава фермерского хозяйства обманул колонию-поселение более чем на 1 млн рублей
Колония-поселение №12 (с.Шилекша, Кинешемский район) заключила с индивидуальным предпринимателем - главой фермерского хозяйства Сергеем Волковым государственные контракты на поставку в исправительное учреждение пшеницы. На счета предпринимателя в общей сложности было перечислено более 1 миллиона 170 тысяч рублей. Между тем Волков не привез в КП-12 ни зернышка.
Прокуратура провела проверку, материалы которой были переданы в следственные органы. В настоящее время в отношении Сергея Волкова возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: госконтракт пшеница колония-поселение предприниматель мошенничество
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