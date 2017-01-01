В Ивановской области возбуждено уголовное дело в связи со срывом госконтрактов на поставку пшеницы

Глава фермерского хозяйства обманул колонию-поселение более чем на 1 млн рублей





Колония-поселение №12 (с.Шилекша, Кинешемский район) заключила с индивидуальным предпринимателем - главой фермерского хозяйства Сергеем Волковым государственные контракты на поставку в исправительное учреждение пшеницы. На счета предпринимателя в общей сложности было перечислено более 1 миллиона 170 тысяч рублей. Между тем Волков не привез в КП-12 ни зернышка.

Прокуратура провела проверку, материалы которой были переданы в следственные органы. В настоящее время в отношении Сергея Волкова возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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