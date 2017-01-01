В Иванове принудительно госпитализировали больную заразной формой туберкулеза

По решению суда







В областном противотуберкулезном диспансере на учете состоит женщина с диагнозом «очаговый туберкулез S1 левого легкого в фазе инфильтрации», что является заразной формой этого заболевания. При этом больная нарушает санитарно-противоэпидемический режим и уклоняется от лечения, не принимает назначенные препараты.

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В связи с этим медучреждение обратилось в прокуратуру. Та провела проверку, по результатам которой в суд было направлено административное исковое заявление о принудительной госпитализации заразно больной. Суд иск немедленно удовлетворил. В настоящее время женщина госпитализирована в противотуберкулезный диспансер.