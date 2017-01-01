Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:07

В выходные на реках и озерах Ивановской области будет усилено патрулирование


В предстоящие выходные дни инспекторы ГИМС проведут 14 патрулирований водных объектов Ивановской области В патрулированиях примут участие сотрудники полиции, спасатели, внештатные инспекторы ГИМС, ВОСВОД. Всего - 28 человек и 19 единиц техники.

Проверять будут в том числе и судоводителей. Напомним, навигация в регионе открылась 26 апреля и продлится до 29 октября.



ключевые слова: река озеро ГИМС патруль судно
  • оцените новость:
  • (0)
  • 363
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1929						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1709						
    •