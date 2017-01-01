В выходные на реках и озерах Ивановской области будет усилено патрулирование





В предстоящие выходные дни инспекторы ГИМС проведут 14 патрулирований водных объектов Ивановской области В патрулированиях примут участие сотрудники полиции, спасатели, внештатные инспекторы ГИМС, ВОСВОД. Всего - 28 человек и 19 единиц техники.

Проверять будут в том числе и судоводителей. Напомним, навигация в регионе открылась 26 апреля и продлится до 29 октября.

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