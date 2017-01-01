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1 минуту назад
В Иванове покупательница гидрокостюма стала жертвой мошенников
Полиция разыскивает преступников
В полицию обратилась 33-летняя жительница областного центра, заявив, что стала жертвой мошенников.
По словам потерпевшей, на одной из торговых интернет-площадок она нашла объявление о продаже гидрокостюма. Условия покупки и цена ее устроили, и женщина перечислила по требованию продавца на расчётный счет 20 тысяч рублей, а также 300 рублей за доставку товара. После банковской операции продавец на связь больше не вышел.
Сейчас полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: интернет торговля мошенничество полиция
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