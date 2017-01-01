Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 13 мая

В субботу пройдет Открытое первенство города Иванова по спортивной аэробике. Соревнования состоятся в спортивном зале ИГХТУ (пр. Шереметевский, д.10), начало в 10.00.

Продолжается работа открытой рок площадки «Россия – это мы!». Рок-команды начнут свои выступления в 15.00 в Арт-сквере на улице 10 Августа.

В 17.00 в сквере у памятника Я.П. Гарелину состоится открытие сезона концертов под открытым небом. В течение всего сезона перед слушателями будут выступать духовые оркестры Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Тейковской военной дивизии, а также Шуйский городской народный духовой оркестр. Впервые в этом году к концертам на воздухе присоединится оркестр Ивановского государственного цирка.







Воскресенье, 14 мая

В 13.00 в парке «Харинка» начнется праздник, посвященный Дню семьи. Приглашаются все желающие.

В спортивном комплексе «Факел» (ул. Куконковых, д.102Б) состоится 16-ый Всероссийский турнир по спортивным танцам на Кубок губернатора Ивановской области, начало в 18.00.

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