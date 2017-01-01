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Новости

11 минут назад

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 13 мая

В субботу пройдет Открытое первенство города Иванова по спортивной аэробике. Соревнования состоятся в спортивном зале ИГХТУ (пр. Шереметевский, д.10), начало в 10.00.

Продолжается работа открытой рок площадки «Россия – это мы!». Рок-команды начнут свои выступления в 15.00 в Арт-сквере на улице 10 Августа.

В 17.00 в сквере у памятника Я.П. Гарелину состоится открытие сезона концертов под открытым небом. В течение всего сезона перед слушателями будут выступать духовые оркестры Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Тейковской военной дивизии, а также Шуйский городской народный духовой оркестр. Впервые в этом году к концертам на воздухе присоединится оркестр Ивановского государственного цирка.


Воскресенье, 14 мая

В 13.00 в парке «Харинка» начнется праздник, посвященный Дню семьи. Приглашаются все желающие.

В спортивном комплексе «Факел» (ул. Куконковых, д.102Б) состоится 16-ый Всероссийский турнир по спортивным танцам на Кубок губернатора Ивановской области, начало в 18.00.



ключевые слова: афиша
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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