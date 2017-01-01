В Иванове пройдет региональный отборочный этап конкурса «Слингомама России 2017»





В День защиты детей в Иванове пройдет региональный отборочный этап конкурса «Слингомама России 2017».

Конкурс рассчитан на мам с активной жизненной позицией, практикующих слингоношение со своим малышом и открыто демонстрирующих, что мама в декрете может быть мобильной и многое успевающей.

Отборочный (заочный) этап конкурса проходил в социальной сети «ВКонтакте». Всего было подано 19 заявок от мамочек, из которых компетентное жюри выбрало участниц очного этапа. Оценивалось умение мам владеть слингом, их творческие способности и социальная активность.

Участницы ивановского регионального этапа (в том числе из Владимира и Костромы) будут соревноваться за выход в финал в ходе конкурса, который в нашем городе пройдет 1 июня в 11.00 в «Серебряном парке». Всем им предстоит выполнить несколько заданий на смекалку и проявить свои творческие таланты.

Победительница регионального этапа отправится на финал Всероссийского конкурса «Слингомама России 2017» в Москву в сентябре этого года и уже там сможет побороться за главный приз - семейный отдых на море за границей.

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