Новости
В Юже будет работать мобильная приемная прокурора области
В прокуратуре Южского района 17 мая будет работать мобильная приемная прокурора области.
Ее основные задачи:
- обеспечение объективного и всестороннего рассмотрения обращений;
- проведение проверок соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений и приема граждан представителями органов государственной власти и местного самоуправления;
- оперативное реагирование на обращения либо сведения, размещенные в СМИ и имеющие общественный резонанс, о систематическом ущемлении прав и свобод, многочисленных или грубых нарушениях закона, требующих вмешательства прокуратуры Ивановской области;
- проведение личного приёма заявителей;
- оказание правовой помощи населению, в первую очередь, социально незащищённым категориям граждан.
График приема граждан:
- с 11.00 до 13.00 – первый заместитель прокурора Ивановской области Борздый Алексей Сергеевич;
- с 14.00 до 16.00 – работники аппарата прокуратуры области;
- с 16.00 до 18.00 – и.о. прокурора Южского района Чудинов Денис Игоревич.
- оцените новость:
-
(0)
- 72
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1296
-
(0)
- 1326