В Юже будет работать мобильная приемная прокурора области





В прокуратуре Южского района 17 мая будет работать мобильная приемная прокурора области.

Ее основные задачи:

- обеспечение объективного и всестороннего рассмотрения обращений;

- проведение проверок соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений и приема граждан представителями органов государственной власти и местного самоуправления;

- оперативное реагирование на обращения либо сведения, размещенные в СМИ и имеющие общественный резонанс, о систематическом ущемлении прав и свобод, многочисленных или грубых нарушениях закона, требующих вмешательства прокуратуры Ивановской области;

- проведение личного приёма заявителей;

- оказание правовой помощи населению, в первую очередь, социально незащищённым категориям граждан.

График приема граждан:

- с 11.00 до 13.00 – первый заместитель прокурора Ивановской области Борздый Алексей Сергеевич;

- с 14.00 до 16.00 – работники аппарата прокуратуры области;

- с 16.00 до 18.00 – и.о. прокурора Южского района Чудинов Денис Игоревич.

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