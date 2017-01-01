В Ивановской области продолжаются поиски ихтиозавра

Найден фрагмент зуба морского ящера





Подведены итоги экспедиции педагогов и учащихся ивановской школы-музея «Литос-КЛИО» (полный отчет опубликован на сайте учреждения). Основной целью экспедиции было изучение мезозойских выходов по берегам Волги и ее притокам и выявление потенциальных геолого-палеонтологических памятников.

С 4 по 9 мая ивановские исследователи мезозоя побывали в Юрьевецком районе Ивановской области, в окрестностях деревни Якимиха, что недалеко от Ёлнати. «Там, на правом берегу Волги, в результате совместной с МГУ экспедиции 2007 года были обнаружены кости и зубы офтальмозавра, - говорится в отчете. - Летом 2013 года поиск был продолжен, но новые останки ихтиозавра найдены не были, однако нам встретились другие интересные окаменелости юрского периода. Задачей новой экспедиции было дальнейшее изучение юрских обнажений с возможностью находки мезозойской рептилии».

Согласно отчету, итоги экспедиции вряд ли можно назвать выдающимися: стандартный набор юрской морской палеофауны. «Только одна находка требует детального изучения. Предположительно, это фрагмент зуба ихтиозавра. И найден он был там же, где 10 лет назад были обнаружены другие части скелета морского ящера».

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