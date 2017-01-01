В Вичуге бродячие псы угрожают жизни и здоровью горожан

Местная администрация не заключила контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных





В Вичуге прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности городской администрации.

Проверка установила, что в настоящее время вичугской мэрией муниципальный контракт со специализированной организацией для проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2017 год не заключен. Как сообщает пресс-служба областного надзорного органа, это «свидетельствует о неосуществлении переданных государственных полномочий, в связи с чем возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан».

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес главы Вичуги внесено представление об устранении указанных нарушений.

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