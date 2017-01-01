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Новости

сегодня, 12:37

В Ивановской области рабочего убило током

Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод


В Тейкове возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, 4 марта 2017 года 30-летний рабочий выполнял работы по откачке скопившейся воды в помещении строящегося деревообрабатывающего предприятия в Тейкове. Завершив работу отбойным молотком, находясь в воде, рабочий взял в руки подключенный к электросети (щиту) удлинитель, чтобы его смотать. От полученного удара током мужчина скончался.



ключевые слова: электричество ток гибель следствие
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Сергей Шеронов								
							
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							Существует книга "ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ". Все энергеты её изучают. Но отработав 5-10 лет, энергеты считают, что перешли в ранг БЕССМЕРТНЫХ, и нарушаю всё что можно и нельзя. Знаю о чём говорю - схоронил трёх друзей электриков
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Шеронов								
							
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  • сегодня, 12:48
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							Существует книга "ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ". Все энергеты её изучают. Но отработав 5-10 лет, энергеты считают, что перешли в ранг БЕССМЕРТНЫХ, и нарушаю всё что можно и нельзя. Знаю о чём говорю - схоронил трёх друзей электриков
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области рабочего убило током
				
сегодня, 12:37

				

				В Ивановской области рабочего убило током 
								

					
	 Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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