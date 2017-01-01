В Ивановской области рабочего убило током

Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод





В Тейкове возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, 4 марта 2017 года 30-летний рабочий выполнял работы по откачке скопившейся воды в помещении строящегося деревообрабатывающего предприятия в Тейкове. Завершив работу отбойным молотком, находясь в воде, рабочий взял в руки подключенный к электросети (щиту) удлинитель, чтобы его смотать. От полученного удара током мужчина скончался.

поделиться ссылкой:

