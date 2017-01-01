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сегодня, 12:37
В Ивановской области рабочего убило током
Мужчина, находясь в воде, взял в руки подключенный к электричеству провод
В Тейкове возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
По данным следствия, 4 марта 2017 года 30-летний рабочий выполнял работы по откачке скопившейся воды в помещении строящегося деревообрабатывающего предприятия в Тейкове. Завершив работу отбойным молотком, находясь в воде, рабочий взял в руки подключенный к электросети (щиту) удлинитель, чтобы его смотать. От полученного удара током мужчина скончался.
ключевые слова: электричество ток гибель следствие
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