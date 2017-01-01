Ивановцев приглашают на «Богатырскую заставу»





В субботу, 13 мая, в Ивановском доме национальностей пройдет патриотическо-образовательная акция «Богатырская застава». Мероприятие посвящено памяти героев Великой Отечественной войны и русскому воинству.

В рамках проекта будет организована демонстрация реконструированных элементов вооружения, доспехов и подлинных предметов быта эпохи зарождения и развития русского государства (X - XIV веков).

В программе:

- открытие мероприятия в актовом зале Ивановского дома национальностей.

- презентация экспозиции «Война», где будет представлено реконструированное средневековое оружие русских воинов

- презентация экспозиции «Мир» (реконструированные и подлинные предметы дореволюционного русского быта)

- показательные выступления участников военно-исторических клубов

Начало акции – в 12.00.

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