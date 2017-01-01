Новости
Ивановцев приглашают на «Богатырскую заставу»
В субботу, 13 мая, в Ивановском доме национальностей пройдет патриотическо-образовательная акция «Богатырская застава». Мероприятие посвящено памяти героев Великой Отечественной войны и русскому воинству.
В рамках проекта будет организована демонстрация реконструированных элементов вооружения, доспехов и подлинных предметов быта эпохи зарождения и развития русского государства (X - XIV веков).
В программе:
- открытие мероприятия в актовом зале Ивановского дома национальностей.
- презентация экспозиции «Война», где будет представлено реконструированное средневековое оружие русских воинов
- презентация экспозиции «Мир» (реконструированные и подлинные предметы дореволюционного русского быта)
- показательные выступления участников военно-исторических клубов
Начало акции – в 12.00.
- оцените новость:
-
(0)
- 315
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1294
-
(0)
- 1325