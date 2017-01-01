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Две ивановские медсестры примут участие во всероссийском профессиональном конкурсе
Работы двух ивановских медицинских сестер отобраны для участия во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В настоящее время они отправлены в Министерство здравоохранения РФ на заключительный этап конкурса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Формат профессионального конкурса - заочный, претенденты предоставляют в комиссию отчет о своей работе и профессиональное портфолио.
Согласно условиям, в начале года был объявлен региональный этап состязания. В нем приняли участие представители детской городской поликлиники №6 г. Иваново, Ивановской областной клинической больницы и областной клинической психиатрической больницы «Богородское».
По результатам регионального этапа конкурса определились победители. Ими стали старшая медсестра детской городской поликлиники №6 Светлана Ивкина (номинация «Лучшая старшая медицинская сестра») и старшая медсестра Ивановской областной клинической больницы Светлана Навалихина (номинация «За верность профессии»).
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