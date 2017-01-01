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Новости

26 минут назад

В Вичуге пьяный водитель вылетел с перекрестка и врезался в дерево

Двое пострадавших - ФОТО


ДТП случилось 11 мая около 05.50 на нерегулируемом перекрестке улиц Кинешемская и Металлистов в Вичуге 30-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали два человека – сам водитель и его 27-летний пассажир. Первый получил рваную рану уха, второй – перелом лодыжки.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ключевые слова: ДТП автомобиль дерево пострадавшие
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 20 минут назад
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							Пострадало еще дерево. Но зато все остальные довольны - награда нашла героев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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