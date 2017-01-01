В Вичуге пьяный водитель вылетел с перекрестка и врезался в дерево

Двое пострадавших - ФОТО





ДТП случилось 11 мая около 05.50 на нерегулируемом перекрестке улиц Кинешемская и Металлистов в Вичуге 30-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали два человека – сам водитель и его 27-летний пассажир. Первый получил рваную рану уха, второй – перелом лодыжки.

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Фото: пресс-служба регионального УГИБДД