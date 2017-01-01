Шуйские парки закрываются на акарицидную обработку





С 15 по 19 мая в городском и детском парках в Шуе будет проводиться акарицидная обработка деревьев и кустарников (от клещей). Вход на территорию парков в эти дни строго запрещен, предупреждает мэрия райцентра.

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