В Иванове пройдут публичные слушания по планировке жилого квартала





29 мая в ивановской мэрии состоятся публичные слушания по планировке территории части жилого квартала между улицами Парижской Коммуны и Герцена. Начало – в 10.00.

Ознакомиться с документацией по планировке указанной территории можно на сайте городской Администрации.

Письменные предложения ивановцев по теме публичных слушаний принимаются до 24 мая в мэрии с 09.00 до 16.00 (площадь Революции, дом 6).



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