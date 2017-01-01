Новости
48 минут назад
В Иванове пройдут публичные слушания по планировке жилого квартала
29 мая в ивановской мэрии состоятся публичные слушания по планировке территории части жилого квартала между улицами Парижской Коммуны и Герцена. Начало – в 10.00.
Ознакомиться с документацией по планировке указанной территории можно на сайте городской Администрации.
Письменные предложения ивановцев по теме публичных слушаний принимаются до 24 мая в мэрии с 09.00 до 16.00 (площадь Революции, дом 6).
ключевые слова: публичные слушания
- оцените новость:
-
(0)
- 368
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 10:06В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
Мокрый снег повредил линии электропередачи
-
(0)
- 775