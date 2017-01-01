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Новости

48 минут назад

В Иванове пройдут публичные слушания по планировке жилого квартала


29 мая в ивановской мэрии состоятся публичные слушания по планировке территории части жилого квартала между улицами Парижской Коммуны и Герцена. Начало – в 10.00.

Ознакомиться с документацией по планировке указанной территории можно на сайте городской Администрации.

Письменные предложения ивановцев по теме публичных слушаний принимаются до 24 мая в мэрии с 09.00 до 16.00 (площадь Революции, дом 6).



ключевые слова: публичные слушания
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