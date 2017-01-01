В Родниках жалуются на методы противоабортной пропаганды со стороны священнослужителя





В недавно открытом противоабортном кабинете при Родниковской ЦРБ вместе со светскими служащими работает благочинный района протоиерей Андрей Ефанов. На своей странице в Facebook он сообщил, что на него поступила жалоба от матери одной из клиенток кабинета. Женщина нажаловалась главврачу ЦРБ, к которой относится кабинет, на чрезмерную жесткость в работе. Отец Андрей называет аборт убийством, из чего следует вывод, что женщина, пошедшая на эту процедуру - убийца.

По словам о.Андрея, главврач принял жалобу адекватно, каких-то дисциплинарных мер не последовало. Со своей стороны, священнослужитель намерен проработать более мягкие методы воздействия на беременных.

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