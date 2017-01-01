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Новости

58 минут назад

В Родниках жалуются на методы противоабортной пропаганды со стороны священнослужителя


В недавно открытом противоабортном кабинете при Родниковской ЦРБ вместе со светскими служащими работает благочинный района протоиерей Андрей Ефанов. На своей странице в Facebook он сообщил, что на него поступила жалоба от матери одной из клиенток кабинета. Женщина нажаловалась главврачу ЦРБ, к которой относится кабинет, на чрезмерную жесткость в работе. Отец Андрей называет аборт убийством, из чего следует вывод, что женщина, пошедшая на эту процедуру - убийца.

По словам о.Андрея, главврач принял жалобу адекватно, каких-то дисциплинарных мер не последовало. Со своей стороны, священнослужитель намерен проработать более мягкие методы воздействия на беременных.



ключевые слова: аборт РПЦ жалоба
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ssbor2								
							
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  • 56 минут назад
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										+1
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							Нам  бы в Лухе такие проблемы! У нас в очередной раз не бензина! Даже для скорых!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Коротков								
							
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  • 52 минуты назад
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										+1
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							Они вмешиваются в светскую жизнь.Нарекают себя учителями,пастухами и являют собой пример.
    
Но в их монастырь со своим уставом попробуй залезь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 49 минут назад
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							Погодите, а с какого фигу не врач находится в ЦРБ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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