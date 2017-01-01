Очередной пример циничного автохамства в Иванове

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Очередной пример автохамства на ивановских дорогах прислали в нашу редакцию. На перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Шубиных водитель автомобиля «Ниссан», видимо, решил, что он самый умный и Правила писаны не для него, пересек двойную сплошную, вылетел на встречку, объезжая впереди стоящий транспорт, и умчался вдаль на красный сигнал светофора. К счастью, никто не пострадал.

Для справки:

Статья 12.12. КОАП - Проезд на запрещающий сигнал светофора - штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 4-6 месяца.

Ч. 4 ст. 12.15. КОАП - Выезд на встречную полосу - штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 4 месяца.

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