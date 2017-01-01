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Новости

сегодня, 11:17

Очередной пример циничного автохамства в Иванове

ВИДЕО


Очередной пример автохамства на ивановских дорогах прислали в нашу редакцию. На перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Шубиных водитель автомобиля «Ниссан», видимо, решил, что он самый умный и Правила писаны не для него, пересек двойную сплошную, вылетел на встречку, объезжая впереди стоящий транспорт, и умчался вдаль на красный сигнал светофора. К счастью, никто не пострадал.

Для справки:

Статья 12.12. КОАП - Проезд на запрещающий сигнал светофора - штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 4-6 месяца.

Ч. 4 ст. 12.15. КОАП - Выезд на встречную полосу - штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на 4 месяца.



ключевые слова: автохамство
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 43 минуты назад
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							Сколько таких видео на сайте, хоть одного привлекли по видеоматериалам к административной ответственности? В принципе грубое нарушение на лицо, но ГАИ опять скажут, что прибор видео фиксации (видео регистратор) не является спец.средством и видео запись не может быть расценена как основание для административного наказания. Бюрократы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • 24 минуты назад
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							Читайте лучше, уже многих привлекли. в этом плане барсята молодцы, не просто выкладывают видео, но потом отчитываются о результатах и наказании. Так что ждемс..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 17 минут назад
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							Нарушил - пусть отвечает.
    
Но почему регистратор и две машины перед ним едут по середине? Там же две полосы в одну сторону.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 3 минуты назад
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							ДТП в правом ряду,  вот и объезжают, но не через 2 сплошные								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света
				
сегодня, 10:06

				

				В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света 
								

					
	 Мокрый снег повредил линии электропередачи
				

				

	    			
    
	    				
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