В Кинешме неизвестные подожгли дом





Сообщение о пожаре в деревянном частном доме на улице Красноармейской в Кинешме поступило утром 11 мая. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, из-под кровли дома шел дым. Огонь был локализован на площади 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – поджог.

поделиться ссылкой:

