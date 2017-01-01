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сегодня, 10:57
В Кинешме неизвестные подожгли дом
Сообщение о пожаре в деревянном частном доме на улице Красноармейской в Кинешме поступило утром 11 мая. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, из-под кровли дома шел дым. Огонь был локализован на площади 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – поджог.
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