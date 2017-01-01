Оркестр ивановского цирка впервые будет играть в сквере Якова Гарелина

В областном центре открывается сезон духовых оркестров





13 мая, в 17.00 в сквере у памятника Я.П. Гарелину в областном центре состоится открытие сезона духовых оркестров.

В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» для ивановцев и гостей города прозвучат музыкальные композиции в исполнении духового оркестра «Пульс» (КДЦ «Коляново»).

Кроме этого, как рассказали в комитете по культуре администрации Иванова, в течение всего сезона перед слушателями будут выступать духовые оркестры Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Тейковской военной дивизии, а также Шуйский городской народный духовой оркестр. И впервые в этому году, в июле, ивановцев, пришедших в сквер Якова Гарелина, порадует своими мелодиями оркестр Ивановского государственного цирка.

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