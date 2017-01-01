В «Серебряном городе» можно сдать старую одежду с пользой

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С 13 по 21 мая в ивановском ТРЦ «Серебряный город» пройдет интересная акция: принеси старую одежду – получи купон на скидку при покупке новой.

- За каждую сданную вещь вы получите купон на 500 рублей, который можно использовать в качестве скидки при покупке товаров в магазинах-участниках акции на сумму от 2000 рублей.

- Магазины-участники акции отмечены специальными наклейками.

- Купоны можно использовать только в период действия акции: с 13 по 21 мая в магазинах ТРЦ «Серебряный город».

- Купоны можно суммировать и получить большую скидку.

- Акция будет проходить в Атриуме с 10:00 до 22:00.

Условия акции, правила приема одежды и подробная инструкция для участников – на сайте silvercity.ru

Все собранные вещи пойдут на благотворительность.

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