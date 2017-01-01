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Новости

26 минут назад

В Кинешме автомобилистка сбила 11-летнюю девочку

Ребенка с травмами головы доставили в больницу


ДТП случилось 11 мая около 4 часов вечера на улице Правды в Кинешме. 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Хонда CR-V», сбила 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами головы, рваной раной затылка ребенка доставили в Кинешемскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд ребенок
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