В Кинешме автомобилистка сбила 11-летнюю девочку

Ребенка с травмами головы доставили в больницу





ДТП случилось 11 мая около 4 часов вечера на улице Правды в Кинешме. 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Хонда CR-V», сбила 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами головы, рваной раной затылка ребенка доставили в Кинешемскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.

поделиться ссылкой:

