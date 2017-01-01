Губернатор Павел Коньков обсудил с руководителем Минприроды ряд региональных проектов





11 мая в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ивановской области Павла Конькова и Министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Одной из тем обсуждения стало строительство комбината синтетического волокна в Ивановской области и экологическая составляющая проекта. Как сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков, к настоящему моменту все необходимые этапы подготовки проектом пройдены, получено положительное заключение государственной экспертизы о соответствии всем установленным нормам экологии и природопользования. В Минприроды России заключили, что дополнительных экспертиз по проекту не требуется, он готов к реализации.

В ходе встречи с Сергеем Донским глава ивановского региона поднял вопрос реконструкции объекта федеральной собственности - берегозащитной дамбы в Юрьевце. Павел Коньков уточнил, что в рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» разработана проектно-сметная документация по объекту. По оценке, стоимость реконструкции составит около 677 млн рублей, софинансирование из областного бюджета предусмотрено. Министр природных ресурсов и экологии России распорядился рассмотреть заявку региона в конкурсном отборе для включения реконструкции Юрьевецкой дамбы в действующую ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации».

Кроме того, стороны обсудили меры по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. По словам Павла Конькова, в регионе 27 таких объектов, из них 19 – это рекультивация свалок, 8 – объекты, возникшие в результате работы предприятий. Большинство таких объектов – 7 – расположены вблизи реки Волга в Кинешме и Заволжском районе. «Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде – ресурсоемкие, и без участия федерального центра практически невозможно реализовать весь комплекс мер», – добавил губернатор. Сергей Донской поручил проработать вопрос о включении этих объектов в формируемый государственный реестр и в план финансирования в рамках государственной программы по охране окружающей среды на 2017-2025 годы.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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