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Новости

44 минуты назад

В Ивановской области более 4 тысяч человек остались без света

Мокрый снег повредил линии электропередачи


Сегодня около 08.30 на пульт МЧС поступило сообщение о том, что мокрый снег повредил линии электропередачи. В результате чего было нарушено электроснабжение в Пучежском, Верхнеландеховском и Пестяковском районах с населением до 4194 человек, из них 1035 детей. 1835 одноквартирных домов и 13 социально-значимых объектов остались без электроснабжения.

По состоянию на 09:10 ведутся восстановительные работы по возобновлению электроснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.



ключевые слова: электроснабжение ЧП МЧС
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