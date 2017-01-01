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Новости

55 минут назад

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 12 мая


По сообщению ивановской мэрии, 11 мая ямочный ремонт проезжей части проходил улицах Бубнова (участок между улицами Арсения и Садовая), Товарная и Кузнецова (в кармане остановки общественного транспорта «Улица Мархлевского»), а также на перекрёстках улиц Танкиста Белороссова/ Богдана Хмельницкого и Московская/Маяковского.

Восстановление покрытия с применением инертного материала проводилось на улицах Каравайковой (обочина дороги у дома 132) и 12-я Сосневская. Планировка покрытия продолжилась на улицах 6-й и 7-й Линейные, 3-я Ефремковская, Гаражная, Ярмарочная, Ясной Поляны. На остановке общественного транспорта «Улица Воронина» производилось устройство асфальтобетонного покрытия.

Сегодня, 12 мая, будет продолжен ямочный ремонт проезжей части на улицах Богдана Хмельницкого, Профессиональной, Кузнечной и в Торфяном переулке.



ключевые слова: дороги ремонт
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