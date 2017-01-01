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Новости

11 минут назад

Житель Ивановской области ранил мужчину, поджег жену и попытался зарезаться

Полиция разбирается в обстоятельствах криминальной драмы


В Кинешме полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого мужчина напал на свою жену. Преступление было совершено на улице Красноармейской.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области рассказали подробности криминального происшествия.

Вечером 10 мая женщина ушла из дома и переночевала у своей подруги. Наутро она в сопровождении знакомого мужчины явилась за своими вещами домой, где находился ее муж. Между супругами сразу же возник конфликт, в который попытался вмешаться пришедший с женщиной мужчина. Тогда хозяин квартиры нанес ему ножевое ранение в шею.

«После этого злоумышленник при помощи бензина пытался поджечь дом, плеснув горючую жидкость также и на свою жену. Далее фигурант выбежал на улицу и нанес себе в живот несколько ударов ножом, не причинив при этом ранений опасных для жизни», - говорится в сообщении полицейского ведомства.

Пострадавший от действий злоумышленника мужчина госпитализирован. Медицинская помощь также оказана женщине, которая получила ожог.



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