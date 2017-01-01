Новости
Житель Ивановской области ранил мужчину, поджег жену и попытался зарезаться
Полиция разбирается в обстоятельствах криминальной драмы
В Кинешме полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого мужчина напал на свою жену. Преступление было совершено на улице Красноармейской.
В пресс-службе УМВД по Ивановской области рассказали подробности криминального происшествия.
Вечером 10 мая женщина ушла из дома и переночевала у своей подруги. Наутро она в сопровождении знакомого мужчины явилась за своими вещами домой, где находился ее муж. Между супругами сразу же возник конфликт, в который попытался вмешаться пришедший с женщиной мужчина. Тогда хозяин квартиры нанес ему ножевое ранение в шею.
«После этого злоумышленник при помощи бензина пытался поджечь дом, плеснув горючую жидкость также и на свою жену. Далее фигурант выбежал на улицу и нанес себе в живот несколько ударов ножом, не причинив при этом ранений опасных для жизни», - говорится в сообщении полицейского ведомства.
Пострадавший от действий злоумышленника мужчина госпитализирован. Медицинская помощь также оказана женщине, которая получила ожог.
- оцените новость:
-
(1)
- 74
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(2)
- 994
-
(3)
- 3246
-
(3)
- 2108
-
(3)
- 6923