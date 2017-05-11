ПОСЛУШАЙТЕ! Об Аллее Славы и «бесславных ублюдках»

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«Ни Родины, ни флага», «мерзко от таких сограждан», «украли у самих себя», «нелюди», «козлы»… и масса других подобных комментариев появилось на нашем сайте под новостью о том, что Аллею Славы в Иванове разворовали. Саженцы простояли всего 4 дня.

Аллея Славы, за которую мы вместе голосовали. 150 тысяч жителей Иванова и области. По числу голосов мы обошли Питер и Казань. Совсем немного нас опередили москвичи. Питомник подарил городу саженцы кленов, можжевельника и туй. Мы все переживали, найдет ли мэрия площадку под аллею? Ведь одно из главных условий конкурса - чтоб деревья были высажены в одном месте. И вот в промозглый выходной дети и взрослые, чиновники и артисты, спасатели и учителя, - все взялись за лопаты. Чтобы наш город стал красивей и ярче. А сегодня ночью все растения, которые посадили вдоль этого бетонного забора, похитили...

А было ли преступление? Ведь на баланс аллею никто не брал. Собственников нет. Пострадавших нет. Где документы на деревья, схема посадки - как говорится «опись, протокол...»? Кому и какой нанесен ущерб? А была ли вообще аллея? Бумаг нет. Ничего нет. Значит, ничего не произошло. Нет преступления - нет наказания…

Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

172-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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