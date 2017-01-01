В Ивановской области возбуждены уголовные дела за фальсификацию на выборах в Госдуму





В Ивановской области следственный комитет возбудил уголовное дело по фальсификациям на прошедших в сентябре выборах в Государственную думу. Речь идет о выборных преступлениях в Новописцове Вичугского района. Следствие усмотрело факты фальсификации избирательных документов и итогов голосования группой лиц по предварительному сговору.

В отношении трех лиц, занимавшихся на избирательном участке организацией выборов депутатов Госудумы, возбуждены два уголовных дела – за фальсификацию избирательных документов и фальсификацию итогов голосования. Данный факт IvanovoNews подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области. Оба дела объединены в одно производство. Материалы дела будут озвучены только по завершению следствия.



Отметим, что до сих пор не завершена аналогичная история в другом районе. Речь идет о подделке подписей в подписных листах кандидатов в депутаты облдумы. Следственный комитет также неоднократно отказывал в возбуждении дела.

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