Подсудимого экс-начальника ивановского управления архитектуры могут амнистировать





Бывший начальник ивановского управления архитектуры и градостроительства Максим Магусев, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, может быть освобожден от наказания по амнистии. Сегодня в Ленинском районном суде прошли прения по этому уголовному делу.

Напомним, Магусев подписал разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов в микрорайоне Рождественский. При этом многоэтажки по факту были недостроенными. Бывшего чиновника обвиняют в том, что подпись он поставил из личной заинтересованности - хотел приукрасить результаты работы своего управления.

Гособвинение просило суд признать Магусева виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Однако тут же гособвинение попросило освободить Максима Магусева от наказания по амнистии с учетом соответствующего постановления Госдумы от 2015 года.

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