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сегодня, 16:48
В Шуе для участия в проекте «Комфортная городская среда» поступило более 50 заявок
В основном шуяне хотят заасфальтировать придомовые территории и установить детские площадки
В Шуе завершается прием заявок от жителей многоквартирных домов для участия в проекте «Комфортная городская среда». На сегодня желание благоустроить свои дворы изъявили жители 57 домов, сообщает шуйская мэрия.
Сейчас ведутся активные работы по подготовке смет и расчетов по каждой заявке. Специально созданная комиссия производит замеры в каждом дворе, по которым потом будут определены объемы работ. «В основном заявки касаются асфальтировки придомовых территорий, хотя жители некоторых домов предпочли установку детских площадок», - говорится в сообщении администрации райцентра.
ключевые слова: проект городская среда благоустройство заявки
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