Продлен прием заявок на масштабный фестиваль «Текстильная столица»





С 6 по 8 июля в Иванове пройдет масштабный фестиваль «Текстильная столица». Как говорят организаторы, это уникальный социальный проект по созданию творческой, деловой площадки для отечественных и иностранных дизайнеров, художников и представителей текстильных производств. На данный момент ведется прием заявок на проект, который продлится до 29 мая.

Уже известны площадки, которые будут задействованы в течении трех дней: Ивановский историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина, Ивановская государственная филармония, LOFT пространство NIMLoft, проект «АнтиКРЫША».

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