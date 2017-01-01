Новости
11 минут назад
Продлен прием заявок на масштабный фестиваль «Текстильная столица»
С 6 по 8 июля в Иванове пройдет масштабный фестиваль «Текстильная столица». Как говорят организаторы, это уникальный социальный проект по созданию творческой, деловой площадки для отечественных и иностранных дизайнеров, художников и представителей текстильных производств. На данный момент ведется прием заявок на проект, который продлится до 29 мая.
Уже известны площадки, которые будут задействованы в течении трех дней: Ивановский историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина, Ивановская государственная филармония, LOFT пространство NIMLoft, проект «АнтиКРЫША».
- оцените новость:
-
(0)
- 64
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:45Сколько в 2016 году заработал мэр г. Иваново Владимир Шарыпов
-
(2)
- 2002
сегодня, 12:03В Иванове перед судом предстанет бывший гендиректор ОАО «ДСК»
Он обвиняется по двум статьям УК РФ
-
(2)
- 1538
сегодня, 11:35Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять
Часть саженцев выкопали и похитили - ФОТО
-
(2)
- 5149