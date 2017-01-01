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34 минуты назад
В ивановском госпитале открылась выставка «Портрет ветерана»
10 мая в Ивановском областном госпитале для ветеранов войн состоялось торжественное открытие выставки «Портрет ветерана». На выставке представлено около 54 портретов, выполненных под руководством преподавателей художественного училища Любови Жестаревой и Александра Вербина группами специальности «Живопись».
На протяжении 4-х месяцев студенты приходили к ветеранам, делали наброски и зарисовки портретов.
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