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Новости

44 минуты назад

Вместо вырубленных берез в Суховке появятся деревья других пород

Березовая роща станет смешанным лесом


Решением суда территорию березняка в Суховке признали землями лесного фонда. Строить коттеджный поселок там не будут. Сегодня на участке восстановили утраченные насаждения. Здесь высадят около 500 сосен, около 300 елей, порядка 100 лиственных пород - кленов и лип.

Напомним, первые сигналы о том, что с рощей что-то не так начали поступать летом 2015 года. Местные жители заметили, что в стволах просверлены ровные отверстия. Предположили, что туда впрыснули яд. Через некоторое время березы стали терять листву.

В начале 2016 года вырубили около 200 деревьев. Как выяснилось, часть рощи еще раньше, в 2012-2013 годах, передали в собственность. Бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин своим постановлением разрешил частным лицам разработать проект планировки под строительство коттеджей. Жители Суховки неоднократно вызывали полицию, чтобы приостановить вырубку, обращались в надзорные органы. В прошлом году решением суда выделение земельных наделов и право собственности признали незаконным.

О том, кто понесет ответственность за незаконное выделение земли и вырубку – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: роща деревья
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Миха79								
							
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  • 42 минуты назад
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							Застраховать незабудьте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 15 минут назад
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							Боюсь даже предположить, что там будут высажены 200 туй и 100 можжевельников.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 11:35

				

				Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять 
									
								

					Часть саженцев выкопали и похитили - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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