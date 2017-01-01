Вместо вырубленных берез в Суховке появятся деревья других пород

Березовая роща станет смешанным лесом







Решением суда территорию березняка в Суховке признали землями лесного фонда. Строить коттеджный поселок там не будут. Сегодня на участке восстановили утраченные насаждения. Здесь высадят около 500 сосен, около 300 елей, порядка 100 лиственных пород - кленов и лип.

Напомним, первые сигналы о том, что с рощей что-то не так начали поступать летом 2015 года. Местные жители заметили, что в стволах просверлены ровные отверстия. Предположили, что туда впрыснули яд. Через некоторое время березы стали терять листву.

В начале 2016 года вырубили около 200 деревьев. Как выяснилось, часть рощи еще раньше, в 2012-2013 годах, передали в собственность. Бывший глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин своим постановлением разрешил частным лицам разработать проект планировки под строительство коттеджей. Жители Суховки неоднократно вызывали полицию, чтобы приостановить вырубку, обращались в надзорные органы. В прошлом году решением суда выделение земельных наделов и право собственности признали незаконным.

О том, кто понесет ответственность за незаконное выделение земли и вырубку – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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