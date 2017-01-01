В Иванове 18 молодым семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий





Сегодня, 11 мая, в ивановской мэрии были вручены денежные сертификаты на улучшение жилищных условий 18 молодым многодетным семьям.

По словам главы областного центра Владимира Шарыпова, средняя сумма социальной выплаты для семьи из 5 человек составляет порядка 950 тысяч рублей.

Средства семьи могут реализовать при покупке жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома. Так, например, семья Морухиных признается, что, добавив выделенные по программе 942 тысячи рублей они могут обменять свою однокомнатную квартиру на трехкомнатную в том же районе. Своей очереди они ждали менее двух лет.

В мэрии сообщили, что на поддержку молодых семей города Иваново в 2017 году выделено 15,98 млн рублей бюджетных ассигнований, половина из которых – 7,18 млн рублей – средства городского бюджета. Еще 7,52 млн рублей выделено из федерального и 1,28 млн - из областного бюджетов.

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Средства предоставляются семьям в порядке очереди. На сегодняшний день в список участников программы по Иванову включено 525 молодых семей.