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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: гроза микрозаймов, черная почтовая дыра и жертвы бессердечных мошенников
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Гроза микрозаймов. Почему вор совершал налеты только в определенные часы?
- Черная почтовая дыра. Почему деньги кохомчан не доходят до поставщиков услуг?
- «Ваш сын сбил человека». Как доверчивые ивановцы становятся жертвами бессердечных мошенников?
- Фантастические дороги. Почему у нас не может быть автобанов?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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