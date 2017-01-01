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16 минут назад
У Фурмановской трассы найдены трупы собак с признаками ветеринарного вмешательства
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Дачники одного из садовых товариществ по Фурмановской трассе обнаружили 4 собачьих трупа во время прогулки по лесу. Все тела имеют признаки ветеринарного вмешательства: катетеры, швы, следы зеленки. Неподалеку был найден госномер автомобиля одного из местных ветеринаров. Сам он заявляет, что это происки конкурентов. Зоозащитники ищут хозяев погибших собак.
О версиях того, что могло случиться с животными, и как трупы собак оказались в мешках в лесу – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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