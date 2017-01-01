На трассе Ковров-Шуя-Кинешма автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево

Пострадавшего водителя доставили в Шуйскую ЦРБ - ФОТО





Авария произошла 10 мая около 8 часов вечера на 92-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Шуйском районе. 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21096» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водителя с переломом голени и травмами головы доставили в Шуйскую ЦРБ. У него взята кровь на исследование, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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