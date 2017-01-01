Ивановец при устройстве на работу в онлайн-магазин потерял 30 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенников





В полицию с заявлением обратился 51-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой мошенников. По словам заявителя, в интернете он нашел объявление о трудоустройстве в онлайн-магазин. Условия работы его устроили, и мужчина связался по телефону с работодателем. Во время беседы потерпевший договорился о трудоустройстве и сообщил персональные данные своей банковской карты для перечисления заработной платы. В итоге, спустя несколько дней, со счёта ивановца злоумышленники сняли порядка 30 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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